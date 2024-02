Persona 3 Reload je nejrychleji prodávanou hrou studia Atlus

Persona 3 Reload, tedy remake téměř 18 let starého japonského RPG se školní tematikou, vyšel teprve před týdnem a studio Atlus o něm už může prohlásit, že jde o jejich nejrychleji prodávanou hru vůbec.

Tento fakt podkládá i číslem, kdy se za první týden podařilo překročit milník 1 milionu prodaných kusů, čemuž jistě napomohla dostupnost na mnoha platformách i velmi pochvalné recenze, kdy u nás Kuba sáhl po osmičce a Metacritic hlásí hodně slušných 88 bodů.

