Oslavte Den Země s Humble Bundle

19. 4. 2021 17:15 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Den Země se každoročně slaví 22. dubna coby svátek ekologie a ochrany životního prostředí, díky Humble Bundle ale na přírodu letos můžete pomyslet o něco dřív. V kolekci s názvem Down to Earth najdete rytmický Figment, logickou hru se slůnětem v hlavní roli Yono and the Celestial Elephants, podmořské Abzû, brazilský survival Árida: Backland’s Awakening, polární dobrodružství s liškou Never Alone, potápěčskou expedici Beyond Blue, odpočinkovou farmářskou simulaci Summer in Mara a také příběh o konci světa z pohledu zvířat Lost Ember.

První dvě jmenované získáte za příspěvek ve výši jednoho eura, jeho výši ale jako obvykle určujete vy sami, přičemž za 308 korun získáte hry v hodnotě přibližně tří tisíc korun. Výtěžek z prodeje balíčku poputuje nadaci Arsht-Rockefeller, případně na charitu dle vašeho výběru, svou platbu ale můžete rozdělit dle vlastního uvážení i mezi vývojáře a samotný Humble Bundle. Všechny získané herní klíče si posléze můžete aktivovat na Steamu.