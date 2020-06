Odstartovala druhá sezóna The Division 2 s lovem na bývalého agenta

25. 6. 2020 13:21 | autor: Patrik Hajda

Pokud vlastníte rozšíření Warlords of New York pro The Division 2, případně jste ochotní koupit si Season 2 Pass, pak už se můžete vydat na lov prvního z pěti agentů, kteří se obrátili proti Divizi. Každé tři týdny se objeví nový agent, kterého musíte sejmout, abyste se dostali k finálnímu agentu Hornetovi. Toho jste zlikvidovali už v první The Division, ale zjevně ne moc poctivě.

Všichni agenti budou čekat na svou likvidaci až do konce sezóny, takže za nimi nemusíte spěchat v rámci jednotlivých období. Sezónu doprovází nové exotické vybavení, varianta skillu, sezónní aktivity a další.