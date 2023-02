O víkendu hrálo Counter-Strike nejvíce lidí v historii

13. 2. 2023 11:50 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Ani jedenáct let staré hry nepatří do starého železa. Svědčit o tom může třeba Counter-Strike: Global Offensive, jehož hráčská základna stále roste. Dokonce do takové míry, že jej o uplynulém víkendu hrálo nejvíce lidí v historii - přes 1,32 milionů hráčů v jeden moment. To překonalo pandemický rekord z roku 2020, kdy ke kultovní kompetitivní střílečce usedlo 1,308 milionů lidí. Informace pocházejí ze serveru SteamDB.

Vedle CS:GO se do víkendové nejhranější trojice nepřekvapivě dostala i Hogwarts Legacy, kterou v jednu chvílina Steamu hrálo téměř 880 tisíc lidí a Dota 2, kterou spustilo přes 670 tisíc hráčů.