Nový update pro Baldur's Gate III ničí uložené pozice, Larian nabízí řešení

26. 11. 2020 9:10 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Předběžný přístup Baldur's Gate III je k dispozici už nějaký ten týden, nedočkaví hráči mohou prozkoumávat první akt hry a testovat, jaké trumfy si vývojáři z Larian Studios připravili do rukávu a podávat kýženou zpětnou vazbu, která snad dopomůže projektu k úspěšnému dokončení.

Zapojení do early access fáze s sebou ale může nést celou řadu komplikací, kromě bugů a celkové nevyladěnosti je to nyní skutečnost, že vývojáři hodlají implementovat nový update, který zasahuje do příběhu a upravuje některé jeho prvky. Pro hráče to ovšem znamená, že jejich současné uložené pozice nebudou s novou verzí hry kompatibilní a přijdou tak o dosažený progres.

Lariani na to ovšem jdou od lesa a dobrodruhům, kteří chtějí pokračovat v rozjeté seanci, nabízejí na Steamu možnost hrát verzi, kde nový patch není aplikovaný. Stačí, abyste ve své knihovně zamířili v možnostech hry do záložky Betaverze a vybrali ze seznamu verzi „patch 2“. Verze pro Google Stadia tuto možnost bohužel neposkytuje.

zdroj: vlastní