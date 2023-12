Nový trailer na Skull and Bones láká na zítřejší uzavřenou betu

14. 12. 2023 10:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Věčně nekonečně vyvíjená a odkládá pirátská onlinovka Skull and Bones se zřejmě už doopravdy blíží. Nejenže Ubisoft před pár dny zveřejnil nová videa a taky nové datum vydání (16. února 2024), teď vyrukoval s další ukázkou, pro změnu lákající na blížící se uzavřenou betu.

Ta poběží už od zítřka, tedy 15. prosince, a k mání bude do pondělí, 18. prosince, na všech platformách. Do bety se můžete zaregistrovat tady.

Jen si dejte pozor, protože postup dosažený v uzavřené betaverzi se vám do plné hry nepřenese. Pokud se do bety nedostanete, nemusíte si zoufat. Díky absenci NDA bude internet jistě plný dojmů, obrázků, videí a streamů. A pokud se do ní dostanete, můžete si přečíst tyhle oficiální tipy a triky šité na míru uzavřené betě.

Teď už zbývá jen počkat a doufat, že feedback z bety nebude natolik drsný, aby Ubisoft Skull and Bones zase radši odložil.