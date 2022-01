Nový trailer láká na brzké vydání datadisku Destiny 2: The Witch Queen

12. 1. 2022 14:31 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Nový trailer na blížící se datadisk The Witch Queen do Destiny 2 je za rohem a tvůrci z Bungie nám připomínají, proti komu že se to tentokrát postavíme. Úhlavním nepřítelem bude drsná Savathûn, která moc vlídně nevypadá už od pohledu a ani tak nezní, jak se můžete přesvědčit v aktuálním traileru.

Vedle Savathûn se můžete těšit i na spoustu nových hrozeb a prostředí, které jako by místy vypadlo z nějakého hororu. Aktuální trailer ale víc než cokoliv jiného slouží jako připomínka data vydání – to připadá už na 22. února. Pokud vás zajímají dříve zveřejněné detaily všeho, co bude The Witch Queen nabízet, přečtěte si tuhle starší novinku od Šárky.

zdroj: Bungie