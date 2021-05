Nový trailer k Total War: Warhammer III rozpálí všechny příznivce boha Khornea

14. 5. 2021 11:48 | Bleskovky | autor: Václav Pecháček

Total War: Warhammer III se pomalu blíží a vrhne proti sobě nesmiřitelné nepřátele: bohy Chaosu a jejich smrtelné odpůrce z Kislevu a Cathay. U nás na Games už jste si mohli přečíst moje dojmy z hraní, přinesli jsme vám i záběry s mým a Alešovým komentářem, ale určitě neodmítnete ani pořádně atmosférický trailer.

Kislevané by měli dost starostí, i kdyby se proti nim neobraceli jejich vlastní odrodilci. Ale oni se obracejí. A pak to dopadá, jak to dopadá: se siluetou boha Chaosu na hořícím nebi...