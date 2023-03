Nové video ukazuje potyčky s démony v pulpovém The Last Case of Benedict Fox

28. 3. 2023 11:20 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Pulpová metroidvania se špetkou lovecraftovského koření The Last Case of Benedict Fox už při oznámení lákala na pohlednou grafiku, zajímavý design a okultní peripetie. Dobrý dojem později umocnilo demo, které se objevilo třeba v rámci festivalu Steam Next. Proto není divu, že patří mezi nejvyhlíženější indie tituly tohoto roku. Dobrou zprávou je, že čekání už nebude příliš dlouhé. Nicméně rozhodně ničemu nebude vadit, když se ještě trochu zkrátí novou ukázkou.

V jejím centru tentokrát stojí souboje. Hlavní hrdina v nich bude nejčastěji využívat svého věrného nože, s nímž bude zahánět dotěrné démony. Své využití najdou i střelné zbraně a speciální schopnosti, které mu propůjčuje démonický společník. Inu, taktikou „ohněm proti ohni“ nikdy nic nezkazíte.

Plná verze hry dorazí na PC a Xbox Series X/S už 27. dubna. Majitele služby Game Pass jistě potěší, že v ní bude dostupná už od samého startu.

zdroj: Rogue Games