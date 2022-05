Neexistující E3 doplní další dvě akce – Guerrilla Collective a Wholesome Direct

Červen již nepatří E3. Nejočekávanější herní festival si neumí poradit s pandemickou situací a letos pro jistotu vůbec nebude. Nahradí ho 9. června Summer Game Fest Geoffa Keighleyho a konference Xboxu a Microsoftu 12. června. Teď se k nim přidávají další streamy plné novinek.

11. června od 17:00 proběhne Guerrilla Collective, od které máme očekávat exkluzivní herní odhalení. Hned na to v 18:30 naváže Wholesome Games s dalšími herními oznámeními, exkluzivními záběry a hrami, které vyjdou během živého přenosu. Od obou prezentací se dají očekávat spíše menší indie tituly.

✨SAVE THE DATE!✨



We are super excited to announce this year's Guerrilla Collective showcase will take place on June 11th, 2022 starting at 8 am Pacific | 5 pm CET! Get ready for some exclusives and game reveals!



