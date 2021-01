Na začátku února vyjde mobilní verze Titan Questu v legendární edici

15. 1. 2021 13:09 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

14 let staré akční RPG Titan Quest ještě neřeklo své poslední slovo. Před třemi lety dostalo překvapivé a překvapivě dobré třetí rozšíření Ragnarök, na které o dva roky později navázalo Atlantis. Ale to stále nebyl konec slavné hry, která v roce 2021 dostává novou verzi pro telefony. Její mobilní verze sice existuje už od roku 2016, ale po obsahové stránce je mnohem chudší než ta počítačová. To se za dva týdny změní.

2. února na chytrých telefonech s iOS a Androidem vyjde Titan Quest – Legendary Edition, tedy edice obsahující všechna dosud vydaná DLC (Immortal Throne, Ragnarök, Atlantis). Půjde o prémiovou hru za 20 eur, ve které už ale nenarazíte na jedinou mikrotransakci. Pokud vlastníte základní hru, budete mít dodatečně možnost přikoupit si zmíněná rozšíření. A pokud máte obavy, jak se taková hra na mobilu hraje, přečtěte si naši recenzi.