Na The Last of Us: Part II dělalo ve výsledku 15 studií a 2 tisíce vývojářů

28. 7. 2020 11:26 | autor: Patrik Hajda

Na jedné straně máte například Erica Baroneho, který úplně sám pět let vyvíjel své opus magnum zvané Stardew Valley, na straně druhé máte The Last of Us: Part II, na kterém ještě déle pracovalo zhruba 2000krát tolik lidí. Ne, nechci srovnávat dvě naprosto nesrovnatelné hry a nesrovnatelná studia. Jen poukazuju na to, v jak diametrálně odlišných podmínkách dnes hry vznikají.

Databázový web Moby Games (díky, VG247!) dal dohromady seznam všech vývojářů (a dalších potřebných pozic) hry The Last of Us: Part II a konečný počet se zastavil na ohromných 2 169. Tolik jich samozřejmě nesedí jen ve studiu Naughty Dog, protože na vývoji se podílelo dalších 14 externích studií s různým zaměřením vedle mnoha oddělení Sony Interactive Entertainment.

Podobné číslo vývojářů se podílelo například na Red Dead Redemption II a obecně se u velkých společností, jako je například Ubisoft, jedné hře věnují stovky interních vývojářů a stovky externích. S dvoutisícovými hodnotami se sice tolik nesetkáváme, ale vývoj AAA her vyžaduje čím dál tím víc pracovní síly, takže v budoucnosti možná půjde o standardní počet.