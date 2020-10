Na Steamu vyšla kolekce adventur The Walking Dead

30. 10. 2020 15:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Série The Walking Dead, která kdysi dávno nakopla dnes již neexistující studio Telltale Games, je konečně dostupná na Steamu v jednom výhodném balíčku zvaném The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Uvnitř něj naleznete všechny čtyři sezóny včetně rozšíření 400 Days a odbočky s Michonne. Celkem jde o 23 epizod rozprostírajících se na 50 hodinách.

Ale to není vše. Můžete zhlédnout 10 hodin komentářů od vývojářů, galerie s koncepty z vývoje, je zde přehrávač hudby se 140 skladbami a možnost zahrát si všechny sezóny v černobílém grafickém stylu odkazujícím se k původním komiksům.

Kolekci můžete do 2. listopadu pořídit za 30 eur, poté se cena vyšvihne na 50.