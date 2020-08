Bridge Constructor se po Portalu spojuje s The Walking Dead

28. 8. 2020 12:10 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Ne, nedělám si srandu. Skutečně byste měli věřit vlastním očím. Včerejší nálož oznámení během streamu Gamescomu přinesla nejedno prazvláštní propojení univerz (kdo se těší na Star Wars v The Sims 4?!?). Na fyzice založená budovatelská simulace Bridge Constructor se už dříve spojila s Portalem, což se ale zdálo jako smysluplné propojení.

Tvůrcům se ale nějakým způsobem podařilo vymyslet herní náplň i pro zombíky. A vlastně to dává prostor úplně novým možnostem. Stále je vaším cílem vybudovat most dost pevný na to, aby po něm hrdinové jako Daryl, Michonne a Eugene zvládli přeběhnout či přejet v nějakém obrněném vozidle, ale možná vůbec poprvé v historii série bude vaším úkolem most následně zničit, aby je nepronásledovala nemrtvá horda!

Strohý popis na Steamu slibuje pohyblivé objekty, pasti a výbušniny, s jejichž pomocí se vypořádáte se zombíky. A můžete se těšit ještě na potenciálně humornou fyziku postav (takzvaný ragdoll). Bridge Constructor: The Walking Dead vyjde ještě letos na PC, Switchi a obou generacích PlayStationu a Xboxu.

zdroj: Headup Games