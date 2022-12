Monster Hunter Rise údajně již brzy dorazí na zbylé konzole

1. 12. 2022 14:00 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Předposlední díl v sérii Monster Hunter s podtitulem Rise vyšel původně již 26. března 2021 exkluzivně na Switchi, aby se o necelých 10 měsíců později podíval i na počítače. Na obou platformách se pak v létě letošního roku dočkal velkého rozšíření Sunbreak, čímž ale cesta lovců za dobytím světa ještě nekončí.

Podle informací webu Insider Gaming vyjde Monster Hunter Rise příští rok 20. ledna na PlayStationu 5, Xboxu Series X|S, PlayStationu 4 a Xboxu One, přičemž by měl zavítat i do předplatného Game Pass. Zmíněné rozšíření má dorazit později během jara.

Zatím se nejedná o potvrzenou informaci, její pravdivost by se ale mohla ukázat už 8. prosince, pokud se tedy Capcom rozhodne učinit oznámení během The Game Awards. Monster Hunter Rise je po Monster Hunter World a Resident Evil 7: Biohazard třetí nejprodávanější hrou Capcomu s 11,2 miliony prodaných kusů, přičemž na zisk druhého místa mu zbývá pouhých sto tisíc. A k tomu by konzolové porty měly hravě dopomoct.

P.S.: Na Netflixu je nově dostupný film Monster Hunter, ale nenechte se zlákat ani tématem, ani Millou Jovovich, protože se jedná o jednu z nejhorších adaptací všech dob. Ty dvě hodiny života mi už nikdo nikdy nevrátí...