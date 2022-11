Capcom chystá mobilní Monster Hunter s profíky na mobilní hraní

9. 11. 2022 12:58 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Po značném úspěchu posledních dílů série Monster Hunter se na nás chystá mobilní zástupce. Ten si ale Capcom nevytvoří sám. Místo toho ho svěří do rukou studia TiMi, dceřiné společnosti Tencentu. A ta stojí za mega úspěšnými hrami jako Call of Duty Mobile (přes 650 milionů stažení) a Honor of Kings (jedna z nejvýdělečnějších mobilních her na světě).

Mobilní Monster Hunter je tedy ve velmi zkušených rukách. Z herního hlediska se má nepřekvapivě inspirovat existujícími hrami v sérii, ale stejně tak představí nové unikátní systémy šité na míru mobilům. Datum vydání oznámené nebylo.