MMORPG Guild Wars 2 na podzim konečně dorazí na Steam

26. 8. 2020 10:35 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Guild Wars 2 není mezi hráči obřích MMO žádným nováčkem. NCSoft a ArenaNet ho provozují a rozšiřují o nejrůznější dodatky už skoro osm let, zatím ale bylo v podstatě svébytnou platformou. Počínaje listopadem si ho ovšem budete moct pořídit i na Steamu. Startovní balík bude mimo základní hry obsahovat také dvě velké expanze, Heart of Thorns a Path of Fire.

Pokud jste stávajícími hráči Guild Wars 2, nic se pro vás nemění. Účty z původní hry a ze Steamu totiž nepůjdou navzájem propojit. Jestli vám ale ve vašich životech nějaké velké MMORPG chybí, může být tohle dobrý způsob, jak ho do něj dostat – a naskočit do něj s partou obdobně nezkušených nováčků.

ArenaNet navíc momentálně pracuje na třetím velkém rozšíření, takže to vypadá, že nový obsah je zaručený i do budoucna.