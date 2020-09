MMO Black Desert Online tvůrcům vydělalo 38 miliard korun

11. 9. 2020 13:07 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

U nás se o MMO Black Desert Online sice moc nemluví, ale to neznamená, že by nešlo o úspěšný titul. Jak už jste pochopili z titulku, bavíme se zde o neuvěřitelném úspěchu. Hra, která spolu s vlastním enginem vznikala dlouhých pět let a jež byla prvotinou jihokorejského studia Pearl Abyss, od roku 2015 přitáhla na 40 milionů hráčů.

A ti v ní nechali závratné sumy. V dubnu loňského roku se studio pochlubilo celoživotními příjmy pokořujícími 1 miliardu dolarů, tedy zhruba 22,4 miliardy korun. O pouhý rok a pár měsíců později se toto číslo rozrostlo o dalších 700 milionů dolarů (15,6 miliardy korun), což nasvědčuje rapidnímu růstu hráčské základny, alespoň tedy platící hráčské základny.

40 % příjmů přiteklo ze Severní Ameriky a Evropy, 34 % z asijských zemí jako Japonsko a Taiwan a celých 26 % z domovské Jižní Korey. S takovými příjmy se nelze divit, že studio Pearl Abyss v roce 2018 koupilo tvůrce Eve Online za 9,5 miliardy korun.