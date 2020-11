Middle-earth: Shadow of Mordor přichází o některé funkce

2. 11. 2020 11:47 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Šest let staré RPG z prostředí Pána prstenů se s koncem letošního roku rozloučí s některými funkcemi. Nejde sice o stěžejní prvky hratelnosti, ale i tak zamrzí, že Middle-earth: Shadow of Mordor už nikdy nebude zcela kompletní. 31. prosince ji opustí The Nemesis Forge, která vám umožňovala přenášet herní nemesis z této hry do jejího pokračování Middle-earth: Shadow of War.

Rovněž dejte sbohem žebříčkům a misím Vendetta, ve kterých jste mohli mstít kamarády ze Steamu zabíjením skřetů, kteří si na nich smlsli. Z toho pramenil i achievement Repaid in Blood.

A nakonec se odporoučí i služba WBPlay. Ale nebojte, o možnost získat epické runy „Orc Hunter“ a „Gravewalker“ nepřijdete, protože jimi budou automaticky odměněni všichni hráči. Využívali jste některou z těchto funkcí a mrzí vás její odebrání?