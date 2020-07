Microsoft Flight Simulator vás zve do uzavřené bety

10. 7. 2020 16:02 | autor: Patrik Hajda

Letadlový Microsoft Flight Simulator zatím vypadá jako jedna z nejhezčích nadcházejících her, ale bude aspoň podobně dobrý i po herní stránce? To si můžete brzy sami vyzkoušet, pokud jste tak již neučinili v rámci některého z proběhlých alfa testů.

Uzavřená beta odstartuje 30. července a dostanete se do ní pouze tak, že se přihlásíte do takzvaného Xbox Insider Programu a budete mít to štěstí, že si vás tvůrci vyberou. Pokud už v programu jste a účastnili jste se nějaké alfy, máte přístup zajištěný.

Nicméně v době psaní bleskovky oficiální web nefungoval, takže vás nemohu odkázat na patřičný formulář. Že by byl o simulaci letadel takový zájem? S plnou hrou se stále počítá v letošním roce.