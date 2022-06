Microsoft Flight Simulator u příležitosti 40. výročí série dostane vrtulníky, kluzáky a Pelikána z Halo

14. 6. 2022 16:54 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Je to k nevíře, ale série leteckých simulátorů od Microsoftu letos slaví své 40. narozeniny. U této příležitosti vyjde v listopadu výroční edice současného Microsoft Flight Simulatoru, která hru obohatí o několik ikonických strojů z předešlých dílů, ale také úplně nové typy – vrtulníky a kluzáky. Výroční edice bude zdarma pro všechny majitele hry.

Ale aby to nebylo jen o výhledu do budoucnosti, můžete se už teď proletět ve futuristickém plavidle Pelican, které vám jistě nebude cizí, pokud jste hráli Halo Infinite. S tímto strojem dokonce můžete opustit zemskou atmosféru. A ne, netahejte peněženku, Pelican do hry přilétá rovněž zadarmo.