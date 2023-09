Microsoft brutálně podcenil úspěch Baldur's Gate III

22. 9. 2023 11:40 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Masivní únik e-mailů z Microsoftu nám tento týden dal nahlédnout pod pokličku nejen chystaným plánům, ale také různým komentářům a vyjádřením. Jedním z nich je i obrovské podcenění jedné z největších her posledních několika let: Baldur's Gate III. Vyplývá to z hodnocení pro potenciální kandidáty k nákupu pro předplatné Game Pass. V něm u brilantního RPG stojí poznámka, že se jedná o „druhořadé RPG“, které moc poprasku nevyvolá.

Microsoft v květnu loňského roku vyčíslil náklady do zahrnutí Balduru do Game Passu na pět milionů dolarů. Zato údajný výkladní klenot Star Wars Jedi: Survivor si cenil na milionů tři sta. Abychom byli fér, úspěch Baldur's Gate III je do jisté míry bezprecedentní a je jím překvapený dokonce i šéf Larianu, Swen Vincke. Firma počítala s tím, že hra dosáhne záhy po vydání zhruba na sto tisíc hráčů zároveň. Tuto hranici ale fantasy RPG na začátku srpna překonalo hned osmkrát.