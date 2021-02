Legend of Mana dostane po 22 letech HD remaster

19. 2. 2021 11:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Po Secret of Mana a Trials of Mana se svého remasteru a rozšíření na nové platformy dočká i Legend of Mana – hra z roku 1999, která byla dosud exkluzivitou prvního PlayStationu. HD remaster Legend of Mana vyjde 24. června na PC, PlayStationu 4 a Switchi a vedle lehkého grafického omlazení nabídne i několik nových funkcí, jako je možnost přeskakovat souboje, přepínat mezi původním a novým soundtrackem a zahrát si minihru Ring Ring Land, která nikdy dříve nevyšla jinde než v japonské verzi hry.

V Legend of Mana se pídíte po Manovém stromě z vašich snů, jenže mapa světa je zničehonic prázdná. Sami do ní proto s pomocí speciálních artefaktů zasazujete města a dungeony, kamkoliv se vám zlíbí. Tím se zároveň posouvá kupředu zde vyprávěný příběh. V sérii Mana ještě zbývá slušná řádka her, které na svůj remaster teprve čekají.