Květnové sucho poslalo v Xzone Spider-Mana 2 na výsluní žebříčku prodejů

4. 6. 2024 14:25 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

S květnem dorazilo do herních obchodů nebývalé sucho – krabicového vydání se během minulého měsíce nedočkal žádný velký titul. První dvě příčky na žebříčku prodejnosti obchodu Xzone tak okupují Spider-Man 2 a Demon’s Souls. Z naprostých novinek se do první desítky dostal pouze remake 20 let staré klasiky Paper Mario: The Thousand-Year Door HD, který se umístil na třetím místě.

Čtvrté místo obsadila opožděná krabicová verze remaku System Shocku pro konzole, páté místo si po uvedení na konci dubna uzmul Stellar Blade. Zbytku žebříčku pak vévodí starší zlevněné tituly, mimo jiné třeba první Hellblade, který si řada hráčů a hráček zřejmě chtěla připomenout před pokračováním. Druhý díl se nicméně svého fyzického vydání zatím nedočkal, a tak ve statistice nejprodávanějších her na Xzone absentuje.