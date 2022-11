Krabicovkám od JRC stále kraluje FIFA, ale nejprodávanější hrou roku by se mohl stát God of War Ragnarök

9. 11. 2022 16:40 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Prodejní řetězec JRC s železnou pravidelností měsíc co měsíc sdílí statistiky ze svého podnikání a ani tentokrát tomu není jinak. Dozvídáme se tak, že co do krabicových verzí je nejprodávanější hrou FIFA 23, a to již druhý měsíc v řadě. Druhá příčka patří Call of Duty: Modern Warfare II a stupně vítězů uzavírá NHL 23.

Do desátého místa se postupně umístily následující hry: Gran Turismo 7, GTA V, Minecraft, A Plague Tale: Requiem, Horizon Forbidden West, Mafia: Trilogy a Battlefield 2042, tedy z většiny již poměrně staré hry, ale je hezké vidět, že se mezi ně prodralo i pokračování dobrodružství v krysami zamořené Francii.

Kralování Fify ale pravděpodobně brzy skončí. „Sledujeme čísla předobjednávek God of War Ragnarök a situace je téměř bezprecedentní. Tak enormní zájem o jakoukoliv jinou hru dlouho nepamatujeme. I přes vydání ke konci roku čekáme, že titul bude jednou z nejprodávanějších her letoška,“ uzavírá marketingový specialista JRC Petr Kratochvíl.