Konečně máme jasno. Doom Guy se podle Johna Romera jmenuje Doom Guy!

12. 10. 2020 14:37 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Jméno hlavního protagonisty série Doom zjevně někomu dlouho leželo v žaludku. Ten někdo se chopil příležitosti a dotázal se samotného tvůrce Dooma Johna Romera, jak to tedy je. „Pořád jsem se nedozvěděl, jestli se Doom Guy jmenuje B.J. Blazkowicz, Flynn Taggart, John Kane nebo nějak úplně jinak,“ zní dotaz uživatele s přezdívkou Firith na Twitteru.

A John Romero konečně po tolika letech odpovídá: „Doom Guy se jmenuje Doom Guy.“ A když to říká on, tak to musí být pravda. Přitom PC Gamer poukazuje na fakt, že v knižních příbězích z 90. let je Doom Guy oslovován jako Flynn Taggart, zatímco v knížkách inspirovaných Doomem 3 zase jako John Kane. Poslední dvě hry mu pro změnu říkají The Doom Slayer. Ale Doom Guy je zjevně jeho pravé jméno.