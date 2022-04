Knihovna her na Netflixu by se do konce roku mohla rozrůst na 50 titulů

27. 4. 2022 10:39 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Netflix zavedl mobilní hry do svého předplatného loni v listopadu. Tehdy nabízel pouhých pět titulů, ale od té doby přidal třináct dalších. Podle zdrojů webu The Washington Post by se jejich počet do konce letošního roku měl rozrůst ještě o dalších 30, přičemž stále půjde jen o mobilní hry.

Nicméně do většího budoucna by v Netflixu rádi začali fušovat i do videoher. Ostatně proč by jinak kupovali studio Night School zodpovědné za výborné Oxenfree? Ale stejně tak koupili tvůrce mobilních her Boss Fight Entertainment a Next Games. Ve hrách tedy vidí budoucnost, ale zatím v těch pro chytré telefony.