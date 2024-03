Karetní hit Balatro prodal 1 milion kopií a chystá velké věci

Minulý týden se několik členů naší redakce přiznalo, jak jim nejnovější karetní hit Balatro pěkně zamával s produktivitou. Očividně v tom nejsou sami, včera se totiž oficiální twitterový účet hry pochlubil překonáním příjemného milníku milionu prodaných kusů a krasojízda pokerových figur tím podle všeho ani zdaleka nekončí.

This morning Balatro hit a momentous milestone...



ONE MILLION COPIES SOLD!



We still have some fun things planned for the future, but for now... pic.twitter.com/S7PEb0qjeG