Karetka Balatro má v evropských eshopech potíže kvůli věkovému ratingu

4. 3. 2024 15:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Povedená a návyková karetní hra Balatro, která inovátorsky pracuje s pravidly pokeru, to má v evropských eshopech komplikované. Přes noc totiž ratingová agentura PEGI změnila věkové omezení hry z: Určeno pro hráče starší 3 let na: Pro starší 18 let. Stalo se tak bez vědomí vydavatele Playstack Games. Kvůli tomu hra také zmizela z „výloh“ všech digitálních obchodů v EU, což se jistě negativně podepíše na prodejích.

Důvodem změny má být prominentní zobrazování gamblingu, jenomže Balatro je klasický deckbuilder. Jen v něm hrajete notně modifikované pokerové figury. Vydavatel podal k PEGI odvolání a snaží se změnu ratingu zvrátit.