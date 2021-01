Jak jsou úspěšné hry Lords of the Fallen a Sniper Ghost Warrior? Tvůrci prozradili čísla

12. 1. 2021 11:47 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Série Sniper: Ghost Warrior již čítá pět titulů, z toho čtyři vydané. Vedle původní trilogie vzniká série s podtitulem Contracts, jejíž druhý díl by měl na trh dorazit už brzy. Ředitel studia CI Games Marek Tymiński v tiskové zprávě prozradil, jak si celá série vede, včetně jejích posledních dílů.

„Mám radost, že jsme pokořili 11 milionů prodaných kusů,“ říká Tymiński, což je cifra, která se týká celé série týče, zatímco poslední hra Sniper Ghost Warrior Contracts překročila metu prvního milionu.

Tymiński se vyjádřil i k jejich druhé značce Lords of the Fallen. První díl se dostal mezi víc než 3 miliony zákazníků a i díky tomu bude chystané pokračování Lords of the Fallen 2 mnohem větší a ambicióznější. Tvůrci s ním chtějí přilákat ještě více fanoušků soulslike her a učinit z LotF dlouhotrvající značku. Dvojka ještě nemá datum vydání, ale chystá se pouze na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.