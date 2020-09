Jak by vypadalo The Last of Us v režii studia Ghibli? Podívejte se na fanouškovskou poctu

14. 9. 2020 13:34 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Fanoušci popkultury mají dnes prakticky neomezené možnosti, jak vyjádřit vděk autorům svých oblíbených děl. Korejský grafik s přezdívkou Mincho na svém Instagramu zveřejňuje fanouškovské kresby na motivy filmů a seriálů z převážně východoasijské kultury (poznat můžete Parazita či Komornou) v předělávkách do stylu klasické animace, v posledních týdnech si ale vzal na paškál západní záležitost, kterou je The Last of Us.

zdroj: theminchodan

Kresby obsahují lehké spoilery, mimo vzpomínky na první díl v podobě Joela s jeho dcerou Sarah v náručí jsou všechny ostatní kresby vypůjčené z druhého dílu.

Fungovalo by The Last of Us: Part 2 jako animák od studia Ghibli? Možná by se s tím dalo polemizovat kvůli jeho syrovosti a brutalitě.

Na druhou stranu, taková Princezna Mononoke je na poměry animovaného filmu taky celkem krvák. Že bychom se časem mimo seriálové adaptace od HBO dočkali také anime?

zdroj: theminchodan