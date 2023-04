Jack Black chce film podle Red Dead Redemption

6. 4. 2023 12:45 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Herec Jack Black, kterého coby Bowsera uslyšíte třeba při dnešní premiéře filmového Maria, sdílí přání fanoušků kovbojské avantýry od studia Rockstar.

V rozhovoru pro BBC prohlásil, že vzhledem k růstu průmyslu není s podivem, že se filmaři často inspirují ve hrách, a označil se za fanouška dobře provedených herních adaptací. Baví ho i seriálové The Last of Us a velmi rád by viděl zpracování dalších příběhů, zejména pak toho z Red Dead Redemption, protože si myslí, že příběhově jsou na tom kovbojové minimálně stejně dobře jako houbovitá postapokalypsa.

Nakonec by nebylo s podivem, kdybychom se něčeho podobného vážně dočkali. Hry ze série Red Dead by se vzhledem k silné zápletce a ansámblu zapamatovatelných, dobře napsaných postav daly převést na stříbrné plátno vcelku bez problémů.