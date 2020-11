Immortals Fenyx Rising se po vydání podívá do mytologické Číny

18. 11. 2020 11:33 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Nové openworldové dobrodružství Immortals Fenyx Rising od Ubisoftu se sice odehrává v mytologickém Řecku, ale pokud se vrhnete do season passu či jednoho z jeho tří plánovaných DLC, zavítáte i do jiných koutů světa. Konkrétně do Číny na nové mapě s novým hrdinou Ku, který ovládá východní bojová umění. K tomu se ale dostanete až ve druhém rozšíření Myths of the Eastern Realm.

Předtím vás čeká DLC A New God, ve kterém se hlavní hrdina Fenyx setkává s bohy na Olympu a podstupuje jejich zkoušku. Třetí DLC s názvem The Lost Gods představí další hrdinku Ash, nový řecký ostrov a bojový režim, v němž se používá topdown pohled.

Kromě toho dostanete se season passem hned v den vydání hry bonusový quest When the Road Gets Rocky a počítá se i s bezplatným obsahem pro všechny majitele hry. Těšte se na denní a týdenní úkoly, komunitní soutěže, výzvy a kosmetické doplňky.

Immortals Fenyx Rising vychází 3. prosince na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One, Xboxu Series X/S, Switchi, Stadii a Luně.

zdroj: Ubisoft