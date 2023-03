Hogwarts Legacy už prodal v Británii víc kusů než Elden Ring za celou dobu existence

16. 3. 2023 17:57 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Výprava do kouzelnického světa v podání Hogwarts Legacy měla nebývale silný start – už jsme několikrát zmiňovali, že čarodějové během prvních dvou týdnů od vydání prodali úctyhodných dvanáct milionů kusů. Tempo nepolevuje. Přesná čísla zatím bohužel nejsou k dispozici, ale zato víme, že Hogwarts Legacy byla za první březnový týden nejprodávanější hrou v Británii, čímž pokořila i stálice, jako jsou FIFA 23 či GTA V.

A, co je možná ještě zajímavější, také víme, že kouzelníci v Británii už stihli za pět týdnů udat víc kopií, než Elden Ring za celou dobu od vydání. A kdyby vás napadlo se zeptat, proč je v takové oblibě porovnávat zrovna tyto tituly, když prakticky jediné, co mají společného, je fakt, že mají otevřený svět a v obou najdete kouzelnický hrad – je to proto, že se jedná o dva silné starty nových značek, co nepatří do žádné zavedené série. Nic víc.

Těžko z toho nicméně vyvozovat nějaké úderné závěry - britský trh se sice na jednu stranu často používá jako statistický vzorek toho globálního, protože zkrátka většinou odpovídá, ale zrovna u hry ze světa Harryho Pottera, který má na ostrovech nebývale silnou fanouškovskou základnu, hrozí jisté zkreslení.

Tak či tak, empirický fakt zůstává: Hogwarts Legacy je po prodejní stránce hit gigantických proporcí a nevypadá to, že by se zájem chystal upadat.