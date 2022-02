Hogwarts Legacy doprovodí kniha mapující vývoj. Nakladatelství možná vyzradilo datum vydání hry

8. 2. 2022 15:26 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

O možném datu vydání očekávaného RPG Hogwarts Legacy se v poslední době dost mluví. Nejprve se objevila nepotvrzená informace o odkladu na příští rok, aby následně společnost Warner Bros. ubezpečila fanoušky, že stále platí plán vydat hru v letošním roce. Datum vydání ale nijak víc nepřiblížila, v kuloárech se ale hodně začalo skloňovat září coby potenciálně vhodný měsíc i kvůli tomu, že se tehdy studenti (včetně bradavických) vracejí do škol.

Teď tu máme další důvod k diskuzi. Nakladatelství Insight Editions totiž oznámilo chystanou knihu The Art and Making of Hogwarts Legacy, tedy artbook se zákulisními informacemi z vývoje hry. A podle nakladatelství by tato příručka měla vyjít 6. září.

Vzhledem k tomu, že taková kniha bude pravděpodobně plná informací, které by mohly být potenciálními spoilery, je nanejvýš logické, že by neměla vyjít dříve než samotná hra. Proto existuje nenulová šance, že Hogwarts Legacy stihne vyjít do září. Snad se data vydání brzy dočkáme i z oficiálních zdrojů.