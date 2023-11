Hlavní scenáristka Gears of War přechází ke God of War

Bývalá narativní ředitelka značky Gears of War, Bonnie Jean Mah, přechází do týmu Santa Monica Studio, kde bude zastávat pozici šéfscenáristky pro dosud neoznámený projekt. Mah to oznámila na sociální síti X/Twitter a LinkedIn. Ve studiu Coalition pracovala převážně na Gears 5 a Gears Tactics.

ALL RIGHT, let's do this...I'm SO excited to share my news: I’ve joined @SonySantaMonica as a Narrative Director. I’m beyond thrilled to be working with this team and studio. LET’S GOOOOO pic.twitter.com/hCOZEtvBEB