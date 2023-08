God of War Ragnarök má dostat příběhové rozšíření. Nevyjde ale letos

29. 8. 2023 10:50 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Co si fanoušci přáli, se možná stane skutečností. Podle leakera s přezdívkou The Snitch se chystá rozšíření pro God of War Ragnarök. Prozatím není jasné, jestli půjde o běžné DLC nebo dokonce o samostatný datadisk, nicméně aktuálně má být jeho vývoj hotový zhruba ze 60 %. Což mimo jiné znamená, že letos rozhodně nevyjde.

The Snitch se v minulosti osvědčil jako důvěryhodný zdroj informací, ačkoliv jeho nedávné oznámení, že končí s úniky, trochu znevažují důvěryhodnost nenadálého oznámení. Na druhou stranu, na Twitteru si leakera čerstvě zablokoval samotný Cory Barlog, kreativní ředitel obou novodobých dílů s drsňákem Kratem. Což naznačuje, že na něco potenciálně pravdivého ohledně severské ságy skutečně narazil.

Jestli se rozšíření pro God of War Ragnarök skutečně dočkáme, ukáže až čas.