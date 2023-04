God of War: Ragnarök dostává mód New Game+

6. 4. 2023 12:07 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo hrál God of War Ragnarök, ví, že je to skvělá hra. A ostatní si to mohou přečíst třeba v Šárčině recenzi. Nebylo by proto vůbec zvláštní, kdyby vám pouze jeden průchod nestačil, ale přídavkuchtivým hráčům až doposud nezbývalo než si Kratovo dobrodružství střihnout znovu pěkně od nuly, protože mód New Game+ ve hře chyběl.

Všichni samozřejmě hned tušili, že se chystá, a Sony to loni v prosinci i potvrdila, avšak moc bližších informací jsme neměli. Veteráni ošlehaní NG+ z prvního novodobého God of War nicméně mohli do jisté míry odhadnout, co přijde – nové levely, výbava i tužší verze bossů.

Měli pravdu, protože NG+ pro Ragnarök je tady a přináší všechno, co se čekalo. Ti, kdož odložili sekeru, čepele i podezřele neklidný prsten, ale koutkem oka po nich pořád pokukovali v očekávání nové výzvy, tak mohou zapnout PlayStation a začít stahovat nový update.

Do vylepšené nové hry samozřejmě vstoupíte s takovým bohem války, s jakým jste dokončili první průchod – přenáší se level postavy, výbava, materiály i veškeré bohatství. Do začátku k tomu dostanete i medvědí zbroj a od trpasličích bratří můžete nově pořídit spartské brnění.

To přijde k chuti hlavně maniakům, kteří se ve volném čase baví natáčením zabíjení bossů na nejvyšší obtížnost, aniž by dostali jediný zásah a podobně, protože brnění uzamkne level a odepře hrdinovi celou řadu bonusů. Pokud usoudíte, že obtížnost Give Me God of War poskytuje dostatečnou výzvu, ale nová zbroj se vám líbí, hra vám vyjde vstříc a nechá vás použít jen její vizuální podobu bez malusů.

Návrat oslaví také Diova a Aréova zbroj. Ta první se v předchozí štaci stala favoritem speedrunnerů, protože sice dramaticky zvyšuje Kratovu sílu, ale také poškození, které vousatý zuřivec dostává. K tomu se můžete vyfintit pomocí třinácti vizuálně upravených podob existujících zbrojí a jako cenná trofej se skví okrášlená verze berserkerského brnění. Nebude zadarmo, nejdřív budete muset porazit krále berserkerů na NG+.

zdroj: vlastní video redakce

Stejně jako dřív ale půjde i změnit starou výbavu na její nové NG+ varianty, pokud se nechcete převlékat. Do jisté míry se to nabízí, protože možnosti stavění buildů budou o něco širší, a to díky novému systému, který vás nechá extrahovat bonusy ze zbrojí i štítů a vložit je na Kratův amulet. Šílencům budou k dispozici i jejich oslabující verze, takzvaná Břemena, pokud by jim to stále nestačilo a měli nutkání si výzvu ještě trochu vyšponovat. A ano, opravdoví zhůvěřilci je budou moci zkombinovat i se zmíněnou spartskou zbrojí.

Samozřejmě se dočkáme i pozměněných pohybů a útoků během soubojů s bossy. Což se může zdát jako maličkost, ale odvážlivci, kteří se v minulém dílu pustili na nejvyšší obtížnost do křížku s královnou valkýr Sigrún v NG+, jistě potvrdí, že to znát opravdu je.

Vážně ani nemusí jít o žádné papírově dramatické změny – zrovna v případě zmíněné Sigrún je řeč prakticky jen o upraveném načasování jejího vzdušného útoku. Maličkost, že? Jenže ono to ve výsledku znamenalo, že mu už nešlo uhnout kotoulem. Kdo zpanikařil a při prvním útoku ze série provedl místo úsporného úkroku kotrmelec, nestihl se zvednout a mohl rovnou načítat hru, protože nabroušená valkýra mu přistála na hlavě a to se většinou rovnalo smrti.

Uvidíme, o kolik ostřejší budou v Ragnaröku upravené bitky s berserkery či královnou Gná, protože ani v základním režimu to vážně nebyla žádná ořezávátka. NG+ pro God of War Ragnarök je ode dneška k dispozici, můžete se tak vrátit na větve světostromu a zjistit to.