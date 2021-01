Hitman 3 má potíže s migrací staršího obsahu, autoři situaci řeší

Hitman 3 je venku, vy si už můžete přečíst naši recenzi, bohužel to ale vypadá, že vydání není tak hladké, jak by si v IO Interactive přáli. Na vině je možnost propojení s minulými díly série. Jejich majitelé si totiž mohou do třetího dílu importovat staré úrovně i odemčený obsah a statistiky skrz svůj profil u IO Interactive. Tato služba ale nápor novopečených majitelů třetího dílu moc nezvládla.

HITMAN 3 Update:



We hope many of you are enjoying the game & we’re continuing to make progress on fixing server issues. We want to get you (& your progress) in the game ASAP. In the next few hours, our updates will be less frequent - thanks for your patience! pic.twitter.com/bNS86BIwVv