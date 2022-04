Herní předplatné Amazonu nabízí vedle Oblivionu unikátní indie hry

6. 4. 2022 11:04 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Předplatitelé služby Amazon Prime si v průběhu dubna mohou přivlastnit sedm her. Největší z nich je bezesporu kvalitní fantasy RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion, které se vám přidá do knihovny GOGu. Následuje ho akční multiplayerová hra Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, která se vám pro změnu zjeví v knihovně Originu od EA.

Zbylých pět her najdete po vyzvednutí v launcheru Amazonu. Jedná se o tahové RPG Galaxy of Pen & Paper „simulující“ klasické stolní hry na hrdiny, unikátní psací hru Nanotale – Typing Chronicles, velmi zvláštní jednohubku Turnip Boy Commits Tax Evasion, taktické RPG Guild of Ascension a legendární adventuru Monkey Island 2 ve speciální edici.