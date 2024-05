Hades II pomohl první hře k historickému maximu

14. 5. 2024 9:30 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Hades II je obrovským hitem, protože se tvůrcům podařilo překročit svůj vlastní stín a naservírovat další klenot. Akční roguelite na Steamu v jednu chvíli hraje na 100 tisíc hráčů, což je dvakrát tolik, co se kdy podařilo prvnímu dílu. Nicméně i ten z tohoto úspěchu pořádně těží.

Vydání dvojky přilákalo vyložené davy hráčů, kteří se pustili do prvního, dnes již čtyři roky starého dílu. A tyto davy se postaraly o nový rekord. Dosud se u jedničky v jednu chvíli sešlo nejvýš 37 tisíc hráčů, v posledních měsících to byly jen jednotky tisíc, ale nyní je to velmi slušných 54 tisíc hráčů a hráček.

Znovu se tak ukazuje síla značek a sérií, ale svůj podíl na tom jistě má i slevová akce, kdy je nyní možné pořídit první Hades jen za 200 korun.