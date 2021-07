GTA Online bude na nové generaci lepší. Rockstar prozradil první lákadlo

GTA V bylo jednou z prvních her oznámených pro novou generaci konzolí, a tedy i první hrou, které nestačilo dominovat „jen“ dvěma generacím: PlayStationu 3/Xboxu 360 a PlayStationu 4/Xboxu One. Nicméně nové generaci se pomalu blíží první výročí a zprávy o tom, kdy bychom si GTA V na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S mohli zahrát, stále nikde.

Rockstar už aspoň konečně začíná lákat na novinky, které od verze pro aktuální generaci můžeme čekat. Týkají se tedy jen GTA Online a nejde o nic velkého, ale pokud jste fanoušci rychlých aut a jejich tuningu, pak se nejspíš máte na co těšit.

Vybraná vozidla totiž dostanou nové možnosti nespecifikovaných rychlostních úprav, které na jiných platformách nenajdete. Je to jen malý bonus, ale co když se dočkáme i větších a zajímavějších změn? Můžou si to v Rockstaru vůbec dovolit, upírat část obsahu své věrné komunitě na starších systémech a PC?

When GTA Online launches on PlayStation 5 and Xbox Series X|S later this year, select vehicles will be upgradable with all new speed improvements and more.



These special upgrades will be available only on PS5 and Series X|S versions of GTAV — stay tuned for more details. pic.twitter.com/R9SS2miSC8