GOG rozdává D&D trilogii Eye of the Beholder

18. 6. 2020 13:56 | autor: Šárka Tmějová

Dungeons & Dragons nebo česky familiárně „dračák“ hráli v nějaké jeho podobě snad všichni fanoušci RPG. A pokud máte chuť a čas zavzpomínat na dřevní doby her na hrdiny, ale už v jejich virtuální podobě, GOG v rámci letních slev rozdává trilogii Eye of the Beholder.

Trojice RPG založených na pravidlech druhé edice D&D ze světa Forgotten Realms, kde se odehrávají třeba i Baldur’s Gate, Icewind Dale nebo Neverwinter Nights, vyšla původně mezi lety 1990 a 1993.

Vyzvednout si ji můžete na hlavní stránce GOG.com do zítřejšího večera, přičemž vám trilogie zůstane v knihovně i nadále. Spolu s tím si můžete až v 75% slevě pořídit různé další klasiky videoherních D&D jako zmíněný Baldur’s Gate v remasterované edici nebo třeba Planescape: Torment.