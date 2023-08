Far Cry má nového ředitele značky

14. 8. 2023 14:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Novým ředitelem značky Far Cry se v Ubisoftu stal Drew Holmes. Na sérii pracoval jako hlavní scenárista pro díly Far Cry New Dawn a Far Cry 5. Předtím pracoval na podobné pozici v Irrational Games při vývoji BioShock Infinite a ve studiu Volition na prvních třech hrách v sérii ztřeštěných městských akcí Saints Row.

„Je za námi pár vzrušujících měsíců. Jsem rád, že se mohu podělit o to, že nastupuji na novou pozici jako ředitel značky Far Cry v Ubisoftu! Máme pro vás připravené velké věci,“ uvedl Holmes pro herní server VGC.