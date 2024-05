Fall Guys přivítají postavy ze Star Wars

6. 5. 2024 11:00 | Bleskovky | autor: Adam Homola

Tento týden do Fall Guys vtrhnou Star Wars. Během uplynulého víkendu totiž proběhl letošní Star Wars Day, a tak není divu, že nám předaleká galaxie vyskakuje všude možně, včetně trhlých Fall Guys. Skiny postaviček z Hvězdných válek, včetně Hana Sola jedoucího na vznášejícím se Millenium Falconu, Chewbaccy, Boby Fetta a Stormtroopera, se tak dostanou do herního obchodu zítra 7. května a budou tam k mání až do 20. května.

Současně s tím Fall Guys ve stejný den představí aktualizaci „Fall Forever“, která zavádí režim Explore. Ten nabízí nekonečné množství úrovní vytvořených ostatními uživateli. Rovněž eliminuje dobu čekání. Aby však nedocházelo k prodlevám, je pro každou úroveň zavedený 30minutový časový limit, který zároveň vychází vstříc pomalejším hráčům. Stejně tak můžete přeskočit ty levely, které vás příliš nezaujmou.

Aktualizace dále mírně pozmění hratelnost vylepšením fyziky fazolí. Úpravy omezují frustrující momenty a zlepšují celkové ovládání. Díky zvýšené akceleraci, snadnějšímu dosahování výšky skoku a vylepšenému ovládání za letu můžete očekávat zase o fous lepší a snáze ovladatelnější zážitek.