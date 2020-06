Facebook koupil tvůrce Lone Echo, studio Ready At Dawn

23. 6. 2020 16:22 | autor: Patrik Hajda

Moloch Facebook si zjevně chce pojistit přísun kvalitních titulů pro dříve odkoupený Oculus, a tak skupuje nadějná studia, jako je třeba české Beat Games s Beat Saberem. Sociální síť šla teď znovu na nákupy a vrátila se se studiem Ready At Dawn.

Ready At Dawn se posledních pár let specializuje na virtuální realitu s hrami Lone Echo, Echo Arena a Echo Combat, které všechny vyšly pouze pro platformu Oculus, a platí to i pro jeho chystanou hru Lone Echo II. Ale v minulosti stálo i za normálními hrami jako The Order: 1886 či Daxter a staralo se o konzolové porty her jako Okami a starší díly God of War. Nicméně jeho budoucnost teď pravděpodobně leží jen a pouze ve VR.