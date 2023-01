Evropský herní trh si v prosinci vedl neslavně

19. 1. 2023 16:55 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Na evropských trzích se v prosinci 2022 prodalo 27,4 milionů kopií her, což je oproti stejnému měsíci předchozího roku propad o 13 %. Prodeje se (možná lehce překvapivě) dělí na 11,4 milionů digitálních kopií, což oproti loňsku představuje propad o 17 %, a 16 milionů fyzických (propad o 10 %).

Nejlépe se prodávala FIFA 23, následovaná Call of Duty: Modern Warfare II. Obě hry si oproti prodejům předchozích ročníků dokonce polepšily – FIFA o 5 % a Call of Duty o 6 %.

Příčina celkově horších čísel leží ve sníženém zájmu o dlouhodobě populární tituly, jako jsou GTA V či Mario Kart 8: Deluxe. Špatně si také vedly nové ročníky Just Dance a F1, jejichž předchůdci předloni táhli celková čísla vzhůru.

Nedařilo se ani v prosinci nově vydaným hrám: Nejlépe na tom byl Need For Speed: Unbound na 12. místě, následoval Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion na 21. pozici a The Callisto Protocol na 22. příčce. K novému vesmírnému hororu je ale potřeba podotknout, že se v jeho případě jedná pouze o fyzické prodeje, protože ty digitální tvůrci neuvedli. Reálně by tak hře nejspíš patřila některá z vyšších příček.

Celkový prodej herních konzolí taktéž zaznamenal propad oproti roku 2021, a to celkem o 19 %. Může za to zejména výrazný úbytek zájmu o konzole od Microsoftu a Nintenda, PlayStation na tom byl o poznání lépe a zapsal čísla nižší pouze o 3,4 %. V absolutních hodnotách ale zvítězil Switch – i přes propad prodal nejvíc kusů.