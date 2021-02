Eseje o kreativním procesu Hidea Kodžimy letos vyjdou v anglickém překladu

22. 2. 2021 16:01 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Scenárista, designér a jedna z ikon herního průmyslu, Hideo Kodžima, napsal v roce 2019 knihu. Autor série Metal Gear Solid či Death Stranding své eseje o popkultuře, jejích vlivech na svou tvorbu a obecně o tom, co ho inspiruje, píše v mateřském jazyce, tedy v japonštině. Náhledu do Kodžimovy hlavy se ale už brzy dočkají i čtenáři, kteří japonsky umí říct sotva こんにちは。

Sbírka esejí včetně rozhovoru s hudebníkem Genem Hošinem se v letošním roce dočká překladu do nám přístupnější angličtiny. Pod názvem The Creative Gene: How books, movies, and music inspired the creator of Death Stranding and Metal Gear Solid (v překladu Kreativní gen: Jak knihy, filmy a hudba inspirovaly autora Death Stranding a Metal Gear Solid) vyjde v americkém vydavatelství Viz Media 12. října 2021.