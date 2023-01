Epic rozdává Kerbal Space Program a Shadow Tactics: Aiko's Choice

6. 1. 2023 13:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Simulátor dobývání kosmu i taktická strategie ze středověkého Japonska. Epic Game Store rozdává Kerbal Space Program společně se Shadow Tactis: Blades of the Shogun - Aiko's Choice. Obě hry jsou k dispozici zdarma do 12. ledna.

Kerbal Space Program je fantastickým sandboxem o stavění vesmírných plavidel. S reálnou simulací fyziky vesmírných těles se pokoušíte dobýt vesmír. V dobové recenzi od nás hra dostala osmičku.

Aiko's Choice je pak samostatným datadiskem k výborné strategii Shadow Tactics po vzoru Commandos nebo Desperados, akorát oblečené v japonském kimonu. Adam dodatku v recenzi udělil sedmičku.