Emotivní adventuru ze série Life is Strange si zahrálo přes 20 milionů lidí

Life is Strange v roce 2015 vlila novou sílu do žil skomírajícího žánru adventur poutavým a emotivním příběhem mladé Max a Chloe. Značka od té doby zrodila prequel Life is Strange: Before the Storm, spin-off The Awesome Adventures of Captain Spirit a dvě pokračování Life is Strange 2 a Life is Strange: True Colors. Loni vyšly také první dvě hry v remasterované kolekci.

Happy Thanksgiving everyone!



Something we are very grateful for - the original Life is Strange has hit over 20 million players! ️



We want to thank each and every one of you for playing!



What are you grateful for this year? pic.twitter.com/djfqI3Qr1V